Neue Leiterin der Großbottwarer Bücherei Sprung in eisiges statt nur in kaltes Wasser

Von ihrem Enthusiasmus und Tatendrang hat Daniela Kohlberger durch die zwischenzeitliche Schließung nichts verloren. Im Gegenteil. Auch während der Zwangspause blieb sie ihrem Vorgehen treu, Ideen und Schlagworte, die ihr in den Sinn kommen, aufzuschreiben und dann zu entwickeln. „Ich bin da eigentlich immer in Bewegung. Stillstand ist nicht meins“, sagt sie. Entsprechend freut sie sich umso mehr darauf, wenn Normalität einkehrt. An Vorhaben mangelt es nicht, manches Konzept ist in der Pipeline: Den Jugendbereich im Dachgeschoss möchte sie attraktiver gestalten, denkbar seien auch Kooperationen mit weiterführenden Schulen. Für den Kinderbereich kann sie sich eine Vergrößerung vorstellen. „Ich liebe es, einen Bezug zu Kindern herzustellen. Darin blühe ich auf“, sagt die gelernte Lesepädagogin. Froh wäre sie sicherlich um Nachschub, was die angesagten Tonie-Boxen angeht, über die Audiodateien gehört werden können: von 30 sind 29 verliehen. Ins Auge gefasst hat Kohlberger auch Veranstaltungen wie Autorenlesungen unter freiem Himmel. „Und das nicht nur wegen Corona. Das ist hier doch eine schöne Gegend.“