Neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth auf Antrittsbesuch in Stuttgart

Die in Ulm geborene frühere langjährige Parteivorsitzende Roth war seit 2013 auch Vizepräsidentin des Bundestages. In der neuen Bundesregierung ist sie auch für Medienpolitik zuständig. Kultur- und Medienpolitik liegen in Deutschland eigentlich in der Kompetenz der Länder. Die unter dem damaligen SPD-Kanzler Gerhard Schröder beim Bund eingerichtete Institution existiert seit 1999.