Neue Krimiserie im ZDF: „Blutige Anfänger“ Ganz schön flott für den Vorabend

Stuttgart - Um sich am ZDF-Vorabend zwischen all den „Sokos“ zu profilieren, braucht eine neue Krimiserie einen flotten Ansatz. Die Grundidee von „Blutige Anfänger“ ist schlau. Den Rahmen der Geschichten bildet die Ausbildung an der Polizeifachhochschule in Halle. Im Zentrum steht ein befreundetes Quartett, das zur Mordkommission möchte. Bei einem echten Mord können die vier zeigen, was sie drauf haben: In einem Kino wird eine Leiche gefunden. Zufällig war die Clique in der entsprechenden Vorstellung. Als Zeugen werden die zwei jungen Männer und Frauen kurzerhand in die Ermittlungen miteinbezogen, und weil sie sich mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten perfekt ergänzen, sind am Ende auch sie es, die die Tat aufklären.