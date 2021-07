Das Videospiel spült weiterhin eine Menge Geld in die Kassen von Rockstar Games. So konnte das Entwicklerstudio im Jahr 2020 rund 900 Millionen Dollar Umsatz mit GTA Online generieren und auch GTA 5 verkaufte sich dank der Coronapandemie so gut wie seit Jahren nicht mehr. Grund genug für Rockstar sich mit der Entwicklung des Nachfolgers Zeit zu lassen.