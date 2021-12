Neue Impfstoffe Unterschied zwischen Novavax und Valneva im Video

In der öffentlichen Debatte stehen dabei vor allem der Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax sowie der Impfstoff VLA2001 von Valneva im Fokus. Diese beiden neuen Covid-19-Impfstoffe könnten in Europa bald zugelassen werden. Doch was genau ist der Unterschied zwischen den beiden Vakzinen? Das Video liefert eine Erklärung.