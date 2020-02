Neue Folge von „Nord bei Nordwest“ in der ARD Tod einer Polizistin

Stuttgart - In Filmen gibt es, relativ gesehen, viel mehr rothaarige Frauen als in der Wirklichkeit. In „Nord bei Nordwest“ wurde die zentrale Figur, der Tierarzt und ehemalige Polizist Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann), bislang von gleich zwei Rothaarigen umschwärmt: hier die Dorfpolizistin Lona Vogt (Henny Reents), dort seine Praxishelferin Jule Christiansen (Marleen Lohse). Zwischen dem Arzt und den beiden Frauen hat es zwar oft kräftig geknistert, aber abgesehen von einem gelegentlichen scheuen Kuss ist es immer bei den stillen Schwärmereien geblieben.