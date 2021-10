Neue Folge „Frieslandkrimi“ im ZDF Kommissar Brockhorst patzt wieder

Wie die anderen Frieslandkrimis der Reihe ist „Bis aufs Blut“ nicht so nett verschroben, welthaltig und klug wie die Abenteuer aus der liebevollen ZDF-Krimisatirereihe „München Mord“, aber eben auch nie so lähmend blöde wie manche bierernste Serie. Am schönsten finden diese Reihe wahrscheinlich Modelleisenbahnfreunde: In den putzigen kleinen Ministädtchen auf ihren Holzplatten zwischen Schienen und Lokschuppen könnte es kriminalistisch genau so zugehen.