Neue Erzählungen Haruki Murakami macht es kurz und gut

Jahre später entdeckt der Erzähler in New York in einem Second-Hand-Plattenladen genau die Scheibe, über die er geschrieben hat: "Charlie Parker Plays Bossa Nova". Sogar die einzelnen Stücke stimmen mit denen überein, die er sich ausgedacht hatte. Wie kann das sein? Als er am nächsten Tag noch einmal hingeht, um sie kaufen, ist sie weg. Aber dafür erscheint Charlie Parker dem Erzähler im Traum und spielt auf dem Altsaxofon einen der Bossa-Nova-Titel für ihn.