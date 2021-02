Neue Erkenntnisse zu Gravitationswellen Klänge aus dem Weltall – Forscher rechnen mit mehr Gravitationswellen

Der Nachweis wurde am 11. Februar 2016 der Weltöffentlichkeit präsentiert. Drei US-Wissenschaftler erhielten dafür 2017 den Nobelpreis, Gravitationswellenforscher aus Hannover und Potsdam waren an der Entdeckung maßgeblich beteiligt.

Was sind Gravitationswellen? Wie entstehen sie?

Gravitationswellen gehören zu den spektakulärsten Vorhersagen von Albert Einsteins (1879-1955) Allgemeiner Relativitätstheorie, die er 1915 veröffentlichte (die Spezielle Relativitätstheorie präsentierte er bereits im Jahr 1905).

Gravitationswellen entstehen, wenn Massen beschleunigt werden. Gigantische Massen, die sich kein Mensch vorstellen kann. Massen zum Beispiel, die bei der Explosion von Sternen am Ende ihrer Lebenszeit entstehen. Die dabei ausgesendeten Gravitationswellen stauchen und strecken die Raumzeit, ähnlich wie die Wellen, die entstehen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft und sich dann die Seeoberfläche kräuselt.

Lesen Sie hier: Wissenschaft und Urknall – Big Bang – und was davor war

Jeder beschleunigte Körper sendet Einsteins Theorie zufolge Gravitationswellen aus, die umso stärker sind, je mehr Masse der Körper hat. Allerdings sind sie in der Regel so winzig, dass man sie nicht messen kann. Der US-Physiker Joseph Weber von der Maryland University war 1958 der Erste, der die Wellen mit Hilfe von Resonanzdetektoren nachzuweisen versuchte. Das Messprinzip ist in etwa gleich geblieben, wenn auch mittlerweile extrem komplexer.

Neue Messgeräte, um den Urknall zu hören

Für die nächste Beobachtungsphase, die frühestens im Juni 2022 beginnen wird, rechnet Alessandra Buonanno wegen technischer Verbesserungen sogar mit 150 Ereignissen im Jahr. Wird irgendwann der Urknall zu hören sein? „Um den Urknall zu hören, was auch mein Traum ist, müssen wir auf neue Detektoren warten“, erläutert sie. „Wenn wir Glück haben, wird das frühestens 2040 bis 2050 sein.“

Die Signale aus dem All empfangen die amerikanischen Ligo-Observatorien sowie die Detektoren Virgo in Italien und Kagra in Japan. In der Nähe von Hannover steht der kleinere Detektor GEO 600, in dem Teile der Technik entwickelt wurden.

Die Anlagen messen die Wellen mit Hilfe von Laserlicht in zwei kilometerlangen Röhren, die wie Arme rechtwinklig am Boden liegen. Läuft eine Gravitationswelle hindurch, staucht und streckt sie die Arme minimal – rund 1000 Mal weniger als der Durchmesser eines Wasserstoffatomkerns. In Zukunft sollen Gravitationswellen noch genauer im All gemessen werden. Der Start dieser Mission namens Lisa ist für 2034 geplant.