Neue Erkenntnisse der Forschung Ist Island in Wirklichkeit ein Kontinent?

Stuttgart - Island ist eine Insel. Das war bisher die gängige Ansicht in der Wissenschaft. Ein Team aus internationalen Forschern hat nun jedoch eine neue Theorie entwickelt: Im Buch „In the Footsteps of Warren B. Hamilton: New Ideas in Earth Science“ formuliert die Gruppe um den britischen Wissenschaftler Gilian R. Foulger die These, dass Island in Wahrheit der Teil eines Kontinents sei, der zum Großteil unter Wasser liegt. Die Forscher nennen diesen Islandia.