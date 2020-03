Neue Entdeckung von Astronomen Die Erde hat einen zweiten Mond

Der Asteroid wird das Erdorbit nach einiger Zeit wieder verlassen

Es sei „eine große Sache“, schreibt Wierzchos auf Twitter, dass aus rund einer Million bekannter Asteroiden nun erst der zweite identifiziert wurde, der die Erde umkreist. Der andere, „2006 RH120“, wurde ebenfalls vom Catalina Sky Survey entdeckt und umkreiste 2006/2007 viermal die Erde, bevor er sich wieder entfernte. Aktuell ist das wenige Meter große Objekt auf einem Rundkurs um die Sonne. Auch 2020 CD3 wird vom Minor Planet Center bezeichnet als „Objekt, das zeitweise an die Erde gebunden ist“. Dies geschieht, wenn die Bahn von Asteroiden nahe der Erde so gestört wird, dass sie einige Monate oder Jahre bei ihrem Umlauf um die Sonne in der Nähe der Erde bleiben und diese dabei von der Erde aus gesehen einige Male umrunden. Langfristig stabil ist diese Umlaufbahn aber nicht, weshalb Astronomen nicht von einem „zweiten Mond“ sprechen. Das gilt auch für 2020 CD3, der Wierzchos zufolge in rund einem Monat den Erdorbit verlassen und auf eine sonnengebundene Bahn zurückkehren wird.