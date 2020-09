Neue Einbruchsmasche im Landkreis Ludwigsburg Hilfsbereitschaft von Senioren ausgenutzt

Adresse werde gebraucht, um ein Geschenk zu schicken

Bei einem weiteren Vorfall, der sich am Dienstag zwischen 11 und 11.30 Uhr im Ditzinger Ortsteil Hirschlanden ereignete, wurde ebenfalls eine 85-jährige Frau auf Höhe einer Kirche in der Heimerdinger Straße auf einen verlorenen Geldbeutel aufmerksam. Die Seniorin, die ebenfalls einen Rollator mit sich führte, sprach die unbekannte Besitzerin an und machte sie auf das Geschehen aufmerksam. Auch hier wurde wiederum ein Schlüsselbund gefordert, um einen defekten Reißverschluss zu öffnen. Unbemerkt wurden im Anschluss ebenso mehrere Schlüssel ausgetauscht, ehe der Bund dann zurückgegeben wurde. Nach mehrmaligem Nachfragen gelang es der Unbekannten letztendlich die Adresse der 85-Jährigen zu eruieren. Sie wollte sich für die Hilfsbereitschaft mit einem Geschenk erkenntlich zeigen. Anschließend sei die unbekannte Frau in ein rotes Fahrzeug eingestiegen.