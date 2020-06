Neue Details Sony enthüllt Aussehen der Playstation 5

Sony präsentierte in der Nacht zum Freitag erstmals auch das Aussehen der neuen Playstation. Während die Xbox Series X wie ein Monolith daherkommt, ist die PS5 zweifarbig, mit einem schwarzen Gehäusekern und einer gebogenen weißen Ummantelung drumherum. Sie kann sowohl senkrecht als auch waagerecht positioniert werden. Im Netz löste das auffällige Äußere einiges an Spott aus. Diverse Nutzer wickelten ein Blatt Papier um ihre Internet-Router, andere fühlten sich am das Heck des Sportwagens BMW i8, den Kragen der bösen Königin aus Disneys "Schneewittchen", Saurons Turm aus "Herr der Ringe" ,einen Aktenordner, einen Flugzeugträger oder schlicht einen Entenschnabel erinnert.