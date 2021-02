Neue Daten aus Israel Wie der Biontech-Impfstoff im Alltag wirkt

Nach Angaben des Online-Portals Our World in Data von der Oxford-Universität haben 44 Prozent aller Israelis bereits mindestens eine Impfung erhalten – ein höherer Anteil als in jedem anderen Land. Israel verfügt also über einen einzigartigen Datenschatz, der Aufschluss über die Wirksamkeit des Impfstoffs im echten Leben geben kann. Und was diese Daten bisher nahelegen, gibt Grund zu Hoffnung.