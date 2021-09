Neue Daimler-Strategie Smart soll mit chinesischer Hilfe durchstarten

Vertriebschef muss der Showcar-Präsentation fernbleiben

„Unsere Firma hat jetzt knapp 600 Mitarbeiter, davon über 80 in Europa. In den wesentlichen europäischen Märkten haben wir bereits Tochtergesellschaften gegründet“, sagt Daniel Lescow im Telefoninterview aus dem chinesischen Hangzhou, das rund eine Stunde mit dem Schnellzug von Shanghai entfernt liegt, wo sich die Geely-Zentrale befindet. In Hangzhou hat die Vertriebsgesellschaft des Joint Ventures ihren Sitz. Der frühere Daimler-Manager ist bei der neuen Smart Automobile Co. Ltd weltweit als Vizepräsident in führender Position für Vertrieb, Marketing und Service zuständig. Weil das Reisen zwischen China und Deutschland wegen Corona derzeit schwierig ist, ist Lescow nicht zur Präsentation des Showcars Concept #1 nach München geflogen. Die Hygieneregeln in China sind sehr strikt.