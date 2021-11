Neue Coronaregeln Auch Geimpfte müssen sich einschränken

Diese Gruppe muss zusätzlich geschützt werden – entweder, indem man Infektionsanlässe reduziert oder durch Boosterimpfungen. Deren Zahl steigt zwar seit Ende Oktober ständig, ist mit rund 200 000 Impfungen pro Tag aber viel zu niedrig.

Was Geimpfte tun können

Infektionen verhindern oder Impfschutz verbessern – das sind die Prioritäten für die Geimpften. Was bedeutet das konkret? Schulen zu schließen, wäre laut Lars Koppers nicht unbedingt die Lösung. Zwar wird das Virus über die Kinder vielfach von Familie zu Familie weitergegeben, „aber die Eltern sind ja meist deutlich jünger als 60 Jahre und somit nur wenig gefährdet“, sagt Koppers. Wichtiger wäre, dass geimpfte Ältere sich vorsichtiger verhalten, also weniger Menschen treffen und so Infektionsanlässe vermeiden.

Vorsicht ist auch für Jüngere geboten – insbesondere dann, wenn sie mit Menschen jenseits der 50 zusammenkommen. Das gilt am Arbeitsplatz, im Verein und vor Besuchen bei älteren Freunden oder Verwandten. Kontakte freiwillig zurückfahren ist eine Möglichkeit. Regelungen wie 2G+ in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen – also dass neben Impf- oder Genesenennachweis auch ein aktueller negativer Coronatest verlangt wird – können das eigene Infektionsrisiko ebenfalls senken. Im Freundes- und Familienkreis kann man freiwillig vereinbaren, dass sich alle vor der Zusammenkunft testen lassen. Wichtig ist es, dass sich weniger ältere Menschen anstecken, vor allem wenn sie noch keine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Geimpft und getestet zur Bescherung – wird das auch dieses Jahr das Motto an Weihnachten sein? Lars Koppers zögert kurz und sagt dann: „Bis Weihnachten haben wir vermutlich völlig andere Probleme.“