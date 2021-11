Neue Corona-Verordnung Was Kulturfans jetzt wissen müssen

Kartenbesitzer werden ausgeladen

Auch die Staatstheater Stuttgart haben bereits auf die neue Lage reagiert. Der Geschäftsführende Intendant Marc-Oliver Hendriks sagte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Aufgrund der Corona-Alarmstufe II müssen wir in unseren Häusern in allen Vorstellungen die Besucherzahlen von Mittwoch an um 50 Prozent reduzieren.“ Wie schon bei früheren Beschränkungen würde die Hälfte aller bereits verkauften Karten für Vorstellungen storniert. „Dabei orientieren wir uns strikt an der Verkaufschronologie. Das heißt, wer zuerst gekauft hat, kann die Vorstellung besuchen. Diejenigen, die später dran waren, informieren wir per Post über die Absage – soweit uns deren Daten vorliegen. Der bezahlte Betrag wird dann zurück überwiesen.“