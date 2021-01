Neue Corona-Verordnung Medizinische Masken als Pflicht

Marbach - Für Pendler gilt ab Montag, 0 Uhr, in Bahnen und Bussen sowie in Bahnhöfen und an Haltestellen eine neue Vorgabe: Die Corona-Verordnung des Landes sieht dann eine Tragepflicht von medizinischen Masken, also FFP2- oder OP-Masken, im öffentlichen Personennahverkehr vor. Stoffmasken, Kinnvisiere, Schals, Buffs und Ähnliches sind damit während der Fahrt und beim Warten nicht mehr erlaubt. „Medizinische Masken filtern Viren und haben deshalb haben eine höhere Schutzwirkung als Alltagsmasken sowohl für den Träger selbst und auch für andere. Dies ist gerade vor dem Hintergrund möglicher besonders ansteckender Mutationen des Virus entscheidend“, heißt es in einer Pressemitteilung des VVS.