Neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg Wo Ungeimpfte ab Samstag noch einkaufen dürfen

Lange Liste an Ausnahmen

Lebensmittel darf man weiterhin ohne Nachweis einer Impfung oder Genesung kaufen: Und zwar in Supermärkten, Hofläden, Bäckereien, Konditoreien, Metzgereien, Getränkemärkten, Reformhäusern, an Ausgabestellen der Tafeln, auf dem Wochenmarkt und an mobilen Verkaufsständen. Auch in Märkten für Tierbedarf und Futtermittel gilt keine 2-G-Regel. Medizinische und pharmazeutische Produkte können weiterhin alle in Apotheken, bei Optikern, Hörgeräteakustikern, Orthopädieschuhtechnikern und Sanitätshäusern erwerben.