Neue Corona-Verordnung Einzelhandel kann wieder beschränkt öffnen

Ludwigsburg - Das Land Baden-Württemberg hat am Sonntag seine neue Corona-Verordnung erlassen, die am Montag, 8. März, in Kraft tritt. Je nachdem, ob das Infektionsgeschehen in einem Landkreis bei über 100, bei unter 100, bei unter 50 oder bei unter 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt, sind nun Lockerungsmaßnahmen mit verschiedenem Umfang vorgesehen. Nimmt das Infektionsgeschehen allerdings wesentlich zu, sind Lockerungsschritte auch wieder zurückzunehmen oder Maßnahmen sogar zu verschärfen. Darauf weist das Landratsamt Ludwigsburg in einer Mitteilung hin.