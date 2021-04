Neue Corona-Verordnung des Landes Verschärfte Regeln für Notbremse

Marbach/Stuttgart - Das Land will in Sachen Corona-Regeln die Zügel nochmals anziehen. Von Montag, 19. April, an wird Baden-Württemberg die angekündigte Notbremse der Bundesregierung mit der aktualisierten Corona-Verordnung des Landes umsetzen. Die Verordnung befinde sich noch in der Ressortabstimmung und solle aller Voraussicht nach an diesem Samstag notverkündet werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Sozialministeriums.