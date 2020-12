Neue Corona-Richtlinien im Südwesten Das müssen Kunden jetzt beim Einkaufen beachten

In Supermärkten und Einkaufsläden, bei denen die Verkaufsfläche kleiner als 800 Quadratmeter ist, ist maximal ein Kunde pro zehn Quadratmeter erlaubt. Für größere Geschäfte gilt ab dem 801. Quadratmeter von nun an eine Beschränkung auf einen Kunden pro 20 Quadratmeter. Somit dürfen nur noch halb so viele Kunden den Laden betreten. „So wären das beispielsweise bei 1.200 Quadratmeter 100 Kunden: Für die ersten 800 Quadratmeter 80 Kunden und für die weiteren 400 Quadratmeter dann nochmal 20 Kunden“, erklärt das Land Baden-Württemberg auf seiner Website.