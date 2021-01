Lockdown, FFP2-Masken, Homeoffice Das sind die neuen Corona-Maßnahmen in Deutschland

Was gilt am Arbeitsplatz?

Ansatzpunkte für weitere Kontaktreduzierungen sehen Bund und Länder hingegen im beruflichen Umfeld. Mobilitätsdaten zeigen, dass in den vergangenen Wochen mehr Menschen unterwegs waren als im ersten Lockdown im März und April 2020. Damit weniger Menschen während des Berufsverkehrs in Bussen und Bahnen und schließlich am Arbeitsplatz aufeinandertreffen, soll mehr von zu Hause gearbeitet werden.

Das Bundesarbeitsministerium wird eine Verordnung erlassen, wonach Arbeitgeber das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, „sofern die Tätigkeiten es zulassen“, wie es in den Beschlüssen von Bund und Ländern hieß. In Betrieben, wo dies keine Option ist, sollen medizinische Masken an die Arbeitnehmer verteilt werden. Im Vorfeld der Beratungen diskutierte Betriebsschließungen wird es zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben.

Wann öffnen Schulen und Kitas wieder?

Die Frage, ob Schulen und Kitas geöffnet werden, war der größte Streitpunkt in den Beratungen von Bund und Ländern. Nun sollen Schulen und Kitas bis zum 15. Februar „grundsätzlich“ geschlossen bleiben, die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigte an, er wolle Grundschulen und Kitas im Land voraussichtlich vom 1. Februar an schrittweise wieder öffnen. Dies solle vorsichtig geschehen, „wenn die Infektionslage das zulässt“, sagte der Grünen-Politiker nach dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Krise. Die endgültige Entscheidung werde man in der kommenden Woche treffen.

Müssen sich die Bürger auf weitere Ausgangsbeschränkungen einstellen?

Im Vorfeld diskutierte bundesweite Ausgangssperren nach dem Vorbild etwa Baden-Württembergs und Bayerns kommen nicht. In Regionen mit hohen Ansteckungswerten sollen die Länder „über die allgemeinen Regeln hinausgehende umfangreiche lokale und regionale Maßnahmen“ ergreifen.