Neue CD von Blue Öyster Cult Die Veteranen und ihr Hexenkessel

Aus den Gründungsjahren sind auf „The Symbol Remains“ noch zwei Leute dabei: der Sänger und Rhythmusgitarrist Eric Bloom sowie der Leadgitarrist und Sänger Donald Roeser alias Buck Dharma. Dass Dharma 72 Jahre alt ist und Bloom noch mal drei Jahre mehr auf dem Buckel hat, wird keiner glauben, der BÖC erst jetzt kennenlernt. Dharma ist einer der großen unterschätzten Rockgitarristen: nicht der schnellste, aber schnell genug, ein durchtriebener Spannungslieferant mit einem großen Arsenal stets wechselnder Läufe, Füller und Triller, die sich über Blooms kraftvolle Riffs schlängeln. Eine Menge Kollegen haben sich bei Blue Öyster Cult schon Inspirationen geholt.

Noch unbekümmerter

Die großen Radiohits von „Blue Öyster Cult“ kennt jeder, der ein bisschen Interesse an Rock hat: „(Don’t Fear) The Reaper“, „Burnin’ For You“ und „Godzilla“. Viele Cult-Fan-Favoriten klingen härter, auch live mag die Band es gern kantiger. „The Symbol Remains“ stellt nun das Melodiöse und das Krawallige, das Überdrehte und Zurückgenommene unbekümmerter nebeneinander als jede frühere ihrer Platten. Mancher Vorabhörer hat schon versucht, jedes der vierzehn Stücke genau einem der bisherigen Alben zuzuordnen, in dessen Ablauf es sich nahtlos einfügen ließe.

„The Symbol Remains“ irrlichtert aufs schönste zwischen den Tonlagen umher, und da wird einem wieder klar, warum kein großes Label mehr mit ihnen eine Platte machen will: Spaß an der Variation stört die Markenidentität. Obendrein lehrt eine Kleinigkeit an Blue Öyster Cult die Risikoberechner jedes Musikgiganten das Fürchten – die Ahnung, am säuselnd Geschmeidigen, am brachial Gewitternden, am düster Drohenden und am innig Simplen könnte immer auch ein Quäntchen Selbstverarschung und Publikumsverschaukelung beteiligt sein. Das kleine italienische Label Frontiers Music aber hat nicht gezaudert: mille grazie.

Info

Blue Öyster Cult: The Symbol Remains. Frontiers Music. 14 Tracks, Spieldauer 61:21. Erhältlich als CD, Vinyl-Doppelalbum und Audiodownload sowie im Flatrate-Angebot großer Streamingdienste.