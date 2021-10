Neue Bundesregierung Landeskabinett fällt Sondierung zum Opfer

Stuttgart/Berlin - Wenn es um die Zukunft der Bundesrepublik geht, müssen die Landesgeschäfte zurückstehen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein Vize Thomas Strobl (CDU) reisen am kommenden Dienstag nach Berlin, um eine mögliche Jamaikakoalition auszuloten. Beide gehören den jeweiligen Sondierungsteams ihrer Parteien an. Die an diesem Wochentag üblicherweise stattfindende Kabinettssitzung in Stuttgart fällt deshalb aus – ebenso die Regierungspressekonferenz.