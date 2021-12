Neue Bundesregierung Kabinett bringt Nachtragshaushalt auf den Weg

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP will über den Nachtragshaushalt dem Energie- und Klimafonds zusätzliche Mittel in Höhe von 60 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Am Donnerstag ist die erste Beratung im Bundestag geplant. Zusätzliche Schulden sind nicht geplant. Es sollen nicht genutzte Kreditermächtigungen genutzt werden.