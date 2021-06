Neue Beilsteiner Bürgermeisterin vereidigt Barbara Schoenfeld ist nun offiziell im Amt

Unter den Augen einiger Bürgermeister der umliegenden Gemeinden – aus dem Bottwartal waren Markus Kleemann aus Oberstenfeld und Ralf Zimmermann aus Großbottwar gekommen – überreichte Patrick Holl Barbara Schoenfeld einen Kompass. „Nicht, weil ich Ihnen Orientierungslosigkeit unterstelle. Sondern für den Nebel, der manchmal am Anfang vorhanden ist. Da tut etwas Orientierung gut“, meinte er. Eine größere Pflanze fürs neue Büro bekam Barbara Schoenfeld von Oliver Muth mit den Worten: „Beilstein ist klein und muss besonders behütet und gepflegt werden – wie diese Pflanze.“ Des Weiteren verglich Muth die Gemeinde mit einem Acker. Einem „der zum Teil schon bestellt ist, bei dem es aber noch genügend Platz gibt, um zukunftsträchtige Früchte anzubauen“, sagte er in Richtung der neuen Rathauschefin. Mit ähnlichen Worten hieß auch Bernd Kircher Barbara Schoenfeld im Namen der SPD willkommen. Oliver Kämpf (Bürgerliste) sprach im Namen aller Fraktionen und lobte dabei die Steher-Qualitäten der neuen Rathauschefin: „Sie haben nach dem ersten Wahlgang etwas geschafft, was am Anfang wohl keiner gedacht hätte. Sie haben einen satten Rückstand aufgeholt und gedreht.“ Gelungen war ihr dies durch zahlreiche Hausbesuche: 1500 am Stück, wie die bisherige Schulamtsdirektorin später in ihrer Antrittsrede anmerkte.