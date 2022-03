Neue Bedrohungslage Bundeswehr verstärkt Präsenz in Osteuropa weiter

In Brüssel wie in Berlin herrscht jedoch inzwischen die Meinung vor, dass das Dokument weitgehend obsolet geworden ist. So hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schon vor Gipfelbeginn von mittlerweile 40000 Soldaten unter dem Kommando der Allianz in den osteuropäischen Mitgliedstaaten gesprochen – eine Größenordnung, die mit der Akte ebenfalls nicht mehr in Einklang steht. „Moskau hat der Nato-Russland-Grundakte mit dem Überfall auf die Ukraine einseitig die Grundlage entzogen und eine ganz neue Bedrohungslage in Europa geschaffen“, sagt beispielsweise Nils Schmid als außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion: „Die Allianz muss darauf reagieren und kann dabei auch keine Rücksicht mehr auf frühere Zusagen nehmen.“