Neue Batterien für Mercedes Stuttgarter Autobauer vertieft Partnerschaft mit Batteriehersteller

Stuttgart - Der Autobauer Mercedes-Benz und das taiwanesische Unternehmen Prologium haben eine Partnerschaft zur Entwicklung der nächsten Generation von Batteriezellen vereinbart. Dabei handelt es sich um Feststoffbatterien. Wie das Stuttgarter Unternehmen mitteilte, könnten die ersten gemeinsam entwickelten Energiespeicher für Elektroautos bereits in den kommenden Jahren in Testfahrzeugen der Marke mit dem Stern zum Einsatz kommen. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts könnte diese Batterietechnik laut Mercedes-Benz in einigen Serienmodellen zum Einsatz kommen. Bisher verwendet der Autobauer Lithium-Ionen-Batterien.