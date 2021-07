Neue Ausstellung Expedition im Auftrag des Königs

Europaweites Staunen

„Das ist eines der sensationellen Ergebnisse dieser Reise“, erklärt Professor Hüttermann die Tatsache, dass Exponate wie etwa die Jemen-Karte oder die ebenfalls selbst erarbeitete Karte des Roten Meers die Ausstellung bestücken. „Letztere bot die Grundlage für die Engländer, kurze Zeit später den Suezkanal zu bauen. Dass sich die Kapitäne fortan eine Reise um Afrika sparten, geht also auf Niebuhr zurück“, so der Vorsitzende, der betont, dass dieser „das Vermessen von Mayer so perfekt gelernt habe, dass es europaweit Staunen erregt hat“.