Neue Aufgaben Bundestag beschließt Mandat mit neuen Aufgaben im Irak

"Der IS stellt weiterhin eine Bedrohung für die Region, Europa und global dar", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). "Wir müssen in der aktuellen Lage verhindern, dass der IS von regionalen Verwerfungen profitiert. Dafür ist es notwendig, dass wir uns als verlässlicher Partner weiterhin einbringen - über unser großes humanitäres und Stabilisierungsengagement hinaus."