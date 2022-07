Neue Amazon-Prime-Serie Sophie Passmann ist der Star in „Damaged Goods“

Die Hauptfiguren der achtteiligen Amazon-Serie sind Ende zwanzig und noch zu jung für eine Midlife-Krise; es handelt sich also eher um eine Drittelkrise, und in der steckt vor allem Nola (Sophie Passmann). Die angehende Psychologin steht vor den Scherben ihrer Karriereplanung: Ihre Masterarbeit ist aufgrund formaler Fehler abgelehnt und sie selbst exmatrikuliert worden. Weil sie keinen Plan B hat arbeitet sie in einem Baumarkt und betreibt als „Küchenpsychologin“ einen Podcast, den sie „Damaged Goods“ (beschädigte Waren) nennt. Darin spricht sie über all die Themen, die ihre Clique umtreiben – ohne deren Wissen. Die Podcast-Idee ist clever, weil Nola auf diese Weise ganz offiziell als Erzählerin durch die Handlung führen kann; in vielen Filmen und Serien klingt der Off-Kommentar oft wie ein geschwätziges Hilfsmittel. Der Auftakt ist dennoch etwas ruckelig, zumal der aufgekratzte Stil gewöhnungsbedürftig ist und die Figuren anfangs allzu klischeehaft anmuten.