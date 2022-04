Neubauten Affalterbach Im September wird Einweihung gefeiert

Vom Gymnastikraum in den neuen Anbau

Große Fortschritte hat auch der An- und Umbau des Elsa-Brodbeck-Kindergartens gemacht, der voraussichtlich 1,5 Millionen Euro kosten wird. Er war wegen der steigenden Geburtenzahlen nötig geworden, um genügend Raum für eine weitere Gruppe von über Dreijährigen einzurichten. Aktuell werden diese schon als „Notgruppe“ interimsweise im Gymnastikraum betreut. Zum Start des neuen Kindergartenjahres dürfen sie dann in den neuen Anbau umziehen. Eigentlich hätte das schon ein Jahr früher der Fall sein sollen, doch Corona und die Suche nach Eidechsen verzögerten das Projekt.

Neu entstanden sind zwei Gruppenräume, ein Personalraum mit Teeküche und Spinden, ein Personal-WC sowie eine behindertengerechte Toilette. Insgesamt wurde der Sanitärbereich wegen der höheren Kinderzahl etwas erweitert sowie der Kindergartenteil modernisiert und aufgehübscht.

So wirkt das Ganze nicht nur von außen, sondern auch von innen wie aus einem Guss. Da zudem die bisherige Heizung mit Nachtspeicheröfen in die Jahre gekommen ist, werden künftig alle Gebäudeteile über eine Fußbodenheizung temperiert, die von einer Luft-Wasser-Wärmepumpe versorgt wird. Im Sommer kann so bei Bedarf auch leicht gekühlt werden.