Neubaugebiet Keltergrund in Rielingshausen Mit Parkhaus zu mehr bezahlbaren Wohnungen

Lüdke und Flaig erinnern in ihrer Begründung daran, dass es zu den Zielen des Bebauungsplans gehöre, bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen. Und aus Sicht von Puls muss in dem Zusammenhang „mehr drin sein“ als jene zwei Mehrfamilienhäuser, die derzeit in erster Linie als preisgünstige Mietobjekte infrage kommen. Abstriche sollen deshalb bei den Stellflächen für Autos im Straßenraum gemacht – und stattdessen auf ein zentrales Parkhaus gesetzt werden. „Die Straßen im Baugebiet könnten so schmal werden, dass nur noch ein Kfz Platz hat, wenn in gewissen Entfernungen in Sichtweite Ausweichbuchten gebaut oder nur Einbahnstraßen vorgesehen werden“, schlagen Lüdke und Flaig vor. Zugelassen wären in dem Quartier nach den Vorstellungen von Puls aber ohnehin nur noch unabdingbare Fahrten wie die von Müllautos, der Post oder Rettungsfahrzeugen sowie von Privatleuten, um beispielsweise nach Großeinkäufen die Waren schnell aus dem Wagen ins Haus tragen zu können.