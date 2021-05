Neubaugebiet in Winzerhausen Zustimmung mit besorgtem Blick auf den Verkehr

Großbottwar-Winzerhausen - Die Ortskernsanierung in Winzerhausen wurde in den vergangenen Jahren bereits mit voller Kraft vorangetrieben. Zusätzlich an Attraktivität könnte der Großbottwarer Stadtteil nun durch ein neues Baugebiet an der Lückestraße gewinnen. Hier, auf einer Wiese zwischen Narzissen- und Wunnensteinstraße, möchte Investor Jürg Schrembs ein Baugebiet mit einem Sechs-, einem Fünffamilienhaus sowie fünf Einfamilienhäusern entwickeln. Auf dem Weg dahin hat der Unternehmer am Mittwochabend eine weitere Hürde genommen. Der Gemeinderat segnete den Entwurf des Bebauungsplans ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung des Freien Wählers Daniel Hartmann ab. Damit kann nun das Beteiligungsverfahren starten. Bürger, Behörden und Institutionen haben dabei die Möglichkeit, sich zu den Vorstellungen für das Gebiet zu äußern.