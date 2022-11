Neubaugebiet in Rielingshausen Kaltes Wärmenetz soll kommen

Komplett einig war sich die Runde letztlich, dass in dem Areal ein kaltes Nahwärmenetz aufgespannt werden soll. Was das genau bedeutet, hatte zuvor Sascha Rieß erläutert, dessen Büro Cascad.e Netzwerk mit einer Machbarkeitsstudie betraut worden war. Demnach werden in einer Tiefe von rund eineinhalb Metern Kollektoren vergraben, die der Umwelt Wärme entziehen. Die Energie wird in die Gebäude geführt, auf dem Weg dorthin weiter Wärme aufgenommen. In den Häusern selbst wird die Temperatur via Wärmepumpe auf das benötigte Niveau angehoben. Weil die Gradzahlen gering sind, entstünden beim Transport keine Energieverluste, betonte Rieß. Im Sommer könne über das System sogar gekühlt werden. Dauerhaft umweltfreundlich sei dieses Modell sowieso.