Neubaugebiet in Murr Höhere Häuser am Ortsrand sind passé

Für eine zeitgemäße Durchmischung sprach sich dann auch die Grünen-Rätin Ellen Mohr-Essig aus. „Der Variante 1 fehlt der Pfiff“, sagte sie und gewichtete das Plus an Wohnraum in der Variante mit den Mehrfamilienhäusern hoch. So hatte die Planerin Petra Zeese die Zahl von 50 Wohnungen mit 63 Wohneinheiten genannt und dabei unter anderem 14 mal 14 Meter messende würfelförmige Gebäude gezeigt, die preisgekrönt seien und über eine intelligente Grundstruktur und einer guten Aussicht verfügten.

Die Gemeinde fördert junge Familien durch preiswertes Bauland

Mit diesen Argumenten konnten die beiden Grünen jedoch keine Mehrheit in der Ratsrunde gewinnen. Für die klassische Variante 1 sprachen sich vor allem die Vertreter der CDU aus. Es gehe um das Abrunden des bestehenden Gebiets, argumentierte Gunter Eberhardt. „Variante eins fügt sich besser ein“, sagte Fraktionskollege Markus Kaiser. Und Florian Gärtner, ebenfalls Christdemokrat, will den hohen Bedarf an Einfamilien- und Doppelhäuser bedienen.

Überraschend wenig Unterstützung kam aus den Reihen der SPD, was auch daran gelegen haben mag, dass mit Guido Seitz einer der Hauptbefürworter von Mehrfamilienhäusern nicht an der Sitzung teilnehmen konnte. Seitz Mitgenosse Said Benali findet die Varianten 1 und 2 richtig. „Bauen ist teuer“, sagt er. Das Baugebiet gebe auch Familien eine Chance auf Wohneigentum, die dafür kein Kapital durch eine Erbschaft generieren könnten. Bereits in der Vergangenheit hatte die Gemeinde Murr jungen Familien mit preiswertem Bauland gefördert.

Verkehrslage am Pleidelsheimer Weg erfordert einige Eingriffe

Problem

Ein in der Nachbarschaft gelegener Pferdehof wäre durch das Neubaugebiet betroffen. Die Gemeinde will den Pleidelsheimer Weg, der gerne als Schleichweg zur Autobahn benutzt wird, durch eine Verschwenkung, Baumpflanzungen und einen Randweg für Pferde entschleunigen. So könnten die Aufenthaltsgarantie auch für die Bewohner des Neubaugebiets steigen.

Fehlendes Einvernehmen

Der SPD-Rat Said Benali fragte, ob sich durch einen möglichen Rechtsstreit wegen der Bedenken der Hofeigentümern eine Verzögerung ergeben könne. Es gebe noch kein Einvernehmen, berichtete Bürgermeister Torsten Bartzsch. Man müsse das Bebauungsplanverfahren abwarten.