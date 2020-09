Neubaugebiet in Kleinbottwar Weg für Bushalt in Scheibenäckern ist frei

Die vielleicht gravierendste Neuentwicklung betrifft die vor dem Neubaugebiet anvisierten beiden Bushaltestellen. Der VVS zeigte sich in der Hinsicht bislang skeptisch, verwies auf die Nähe der schon vorhandenen Stopps, schlug aber letztlich vor, die Angelegenheit bei einem Vor-Ort-Termin zu klären. Der habe am 10. September auch schon stattgefunden, sagte Heidi Buff vom Büro FPZ, die den modifizierten Entwurf am Donnerstagabend im Kleinbottwarer Ortschaftsrat vorstellte. „Das Ergebnis des Gesprächs ist, dass der VVS und das Landratsamt den beiden Buskaps am neuen Quartiersplatz zustimmen. Unter der Voraussetzung, dass im Gegenzug die beiden Haltestellen an der Steinheimer Straße etwas weiter in den Ort verschoben und barrierefrei als Buskaps ausgebildet werden“, erklärte die Landschaftsarchitektin. Ein Deal, mit dem die Stadt offenbar gut leben kann, denn besagte Haltestellen in der Ortsdurchfahrt müssten ohnehin behindertengerecht umgebaut werden, sagte Bürgermeister Thomas Winterhalter. Der VVS wiederum könne sich mit dieser Lösung arrangieren, weil die Busse nach dem Umbau nur kurz auf der Straße an den Kaps halten und bei den Stopps nicht mehr aufwändig umherrangiert werden müssen – womit unterm Strich Zeit eingespart wird, erläutert Frank Fussenegger auf Nachfrage.