Neubaugebiet in Kleinbottwar Region will Weg für Scheibenäcker freimachen

Der Ausschuss setzt sich nun deshalb mit dem Gebiet auseinander, weil der Gemeindeverwaltungsverband Steinheim-Murr seinen Flächennutzungsplan ändert. Eine Modifizierung betrifft dabei eben auch die Scheibenäcker in Kleinbottwar. Hier soll auf insgesamt 7,1 Hektar frischer Wohnraum entstehen. Im derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan sind für diesen Zweck auf dem Gelände in Kleinbottwar nur 5,5 Hektar reserviert. Allerdings hat die Verwaltung des VRS an den neuen Ausmaßen nichts auszusetzen. Die Stadt habe bis zum Jahr 2033 einen zusätzlichen Bedarf an Wohnbaufläche von rund elf Hektar. Über brachliegende Grundstücke könnte davon etwas mehr als ein Hektar abgedeckt werden, heißt es in der Vorlage zur Sitzung. Ziehe man dann noch die reine neue Siedlungsfläche in den Scheibenäckern von 3,8 Hektar sowie 4,2 Hektar ab, die man in den Höpfigheimer Schafäckern aktivieren könnte, bliebe unterm Strich ein Bedarf von 1,9 Hektar. Davon müsse man aber auch noch jene 0,9 Hektar abzwacken, die in Höpfigheim in der Erweiterung des Gebiets Seewiesen als Neubaugebiet ausgewiesen werden sollen. „Auf dieser Grundlage würde sich eine über den rechtskräftigen Flächennutzungsplan hinausgehende Wohnbauflächendarstellung von einem Hektar begründen lassen“, resümieren die Planer in Stuttgart. Tatsächlich sollen die Scheibenäcker aber ja um 1,6 Hektar anwachsen. Diese Diskrepanz sei jedoch zu verkraften, zumal die Vergrößerung auf einer Arrondierung des Areals in mehreren Richtungen beruhe und städtebaulich Sinn ergebe, meint die Verwaltung des VRS.