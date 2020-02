Neubaugebiet Am Krixenberg Der Streit um den Wildkatzen-Korridor geht weiter

Oberstenfeld - Das Neubaugebiet Am Krixenberg am Südrand von Oberstenfeld würde den Wildkatzen-Korridor durch das obere Bottwartal erheblich beeinflussen „bis zum Verlust“. Zu dieser Einschätzung kommt die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) in Freiburg. Die Fachstelle ist vom BUND-Kreisverband Ludwigsburg angefragt worden. Dessen Vorsitzender Stefan Flaig hatte sich im November „extrem enttäuscht“ darüber geäußert, dass die Gemeinde neben dem Neubaugebiet Dürren IV nun auch noch ein zweites Baugebiet auf einer Fläche von 2,4 Hektar in einem Bereich errichten will, den der BUND als besonders sensibel für Wildkatzen ansieht.