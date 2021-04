Neubau in Nähe des Höpfigheimer Friedhofs Leben neben letzter Ruhestätte gestattet

Kein Problem stellt dabei das geplante Einfamilienhaus an sich dar, wie Bauamtsleiter Frank Fussenegger hervorhob. Allerdings hätten eine zugehörige Doppelgarage sowie ein Fahrzeugunterstand einen Abstand von lediglich fünf Metern zur Grundstücksgrenze – an der unmittelbar der Friedhof beginnt. Und das sei eigentlich zu wenig. Laut Bestattungsgesetz müssten Gebäude, die nicht in direktem Zusammenhang mit dem Gottesacker stehen, mindestens zehn Meter entfernt errichtet werden.