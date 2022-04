Neubau in Erdmannhausen Flüchtlingsunterkunft kommt doch

Bereits im Jahr 2016 war auf dem von privater Seite gepachteten Grundstück der Neubau einer Asylbewerberunterkunft für 200 Menschen geplant. Einen guten Monat nach Bekanntwerden des Vorhabens hieß es dann aber, dass es doch nicht verwirklicht werden würde. „Nun ist es aber aufgrund steigender Asylbewerberzugangszahlen seit Herbst 2021 und dem Auslaufen von Mietverträgen bestehender Unterkünfte in den nächsten Jahren notwendig geworden“, so Kohler. „Die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine machen deutlich, wie erforderlich und dringlich dieser Neubau für den Landkreis ist. Die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen stellt eine große Herausforderung für alle dar. Dieser Aufgabe müssen und werden wir uns weiterhin in Erdmannhausen stellen.“

Die Integrationsarbeit unterstützen

Da es sich um ein Projekt des Kreishauses handle, habe man aus Erdmannhäuser Sicht wenig beizutragen – außer, die Integrationsarbeit zu unterstützen. „Wir werden uns auch entsprechend vorbereiten, was die Kindergarten- und Schulplätze angeht“so der Rathauschef. „Allerdings müssen wir auf Sicht fahren, weil wir Genaueres erst wissen, wenn die Menschen da sind.“ Es ist die erste Unterkunft für Geflüchtete, die in Erdmannhausen gebaut wird. Anders als viele umliegenden Kommunen hatte es die Brezelgemeinde immer geschafft, die ihnen zugewiesenen Menschen dezentral unterzubringen. „Damit haben wir bei der Integration sehr gute Erfahrungen gemacht“, betont Kohler.

Der Baubeginn ist für November 2022 terminiert, die Bauzeit beträgt voraussichtlich neun Monate. Am Donnerstag, 5. Mai, findet um 18.30 Uhr eine Bürgerinformationsveranstaltung zu diesem Thema im Foyer des Rathauses in Erdmannhausen statt.

