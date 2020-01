Neubau hinter der Riedhalle Bau der neuen Trainingshalle soll bald starten

Arnd Füldner vom Bauamt berichtete in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, dass der Rohbau Ende März oder vielleicht sogar etwas früher beginnen könne. Die Handwerker werden von da an wahrscheinlich rund ein Jahr an der Halle schaffen, sodass die Einweihung laut Zeitplan im April 2021 über die Bühne gehen soll. Gleich im Anschluss will die Stadt dann die direkt angrenzende Riedhalle generalsanieren lassen.