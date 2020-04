Neubau der Oscar-Paret-Schule Kommunen: 7,5 Millionen Euro für Schule

Neben der Beteiligung an den Investitionskosten müssen sich die Kommunen zwar nicht an den laufenden Kosten beteiligen. Allerdings ist bereits jetzt in dem Beschluss eine weitere Investitionskostenbeteiligung für eine Erweiterung (ohne zeitliche Begrenzung) sowie eine Generalsanierung oder einen Neubau vorgesehen – die letzten beiden Maßnahmen kommen frühestens in 30 Jahren auf die Gemeinden zu. Die Ermittlung der Anteile soll dann entsprechend dem jetzigen Verfahren erfolgen. Im Anschluss an die fünf Gemeinderäte müssen das Landratsamt Ludwigsburg und die Rechtsaufsichtsbehörde die Vereinbarung noch genehmigen. Das Regierungspräsidium Stuttgart und die Obere Schulaufsichtsbehörde müssen darüber hinaus noch zustimmen.