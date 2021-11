Neubau der John Cranko Schule Stuttgart Aussichten auf renommierten Architekturpreis

Stuttgart - Mit zwei bedeutenden Neubauten des vergangenen Jahres war Stuttgart auf der Shortlist des renommierten DAM Preises 2022 vertreten. Jetzt hat es einer davon in die Endauswahl geschafft. Das Deutsche Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt, das mit dem „DAM Preis für Architektur in Deutschland“ seit 2007 jährlich herausragende Architektur auszeichnet, hat die John Cranko Schule von Burger Rudacs Architekten (München) zum Finalisten gekürt. Die Erweiterung der Württembergischen Landesbibliothek von Lederer Ragnarsdóttir Oei (Stuttgart) hingegen, die ebenfalls zu den 22 Shortlist-Projekten zählte, schied aus dem Rennen aus, ebenso wie das Stuttgarter Büro Haas Cook Zemmrich Studio 2050 mit dem Logistikzentrum Verwaltung Promega in Walldorf.