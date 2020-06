Neubau der John-Cranko-Schule Cranko-Schule: So geht es weiter

Der Ort

Im Vorfeld des Planungswettbewerbs am heutigen Standort des Neubaus der John-Cranko-Schule zwischen Werastraße und Urbanstraße in Stuttgart-Mitte wurden unterschiedliche Standorte geprüft, unter anderem an der Konrad-Adenauer-Straße in Verlängerung des heutigen Staatstheater-Kulissengebäudes in Richtung Gebhard-Müller-Platz und auf dem Egistuck Areal in Obertürkheim.