Neuausrichtung der Strategie Nokia strebt Führungsrolle bei 5G-Wachstum an

Die Marge gibt an, wieviel Gewinn ein Geschäft bringt. Nokia zielt nach eigenen Angaben darauf ab, bei den Technologien in allen Geschäftssegmenten eine Führungsrolle einzunehmen, in denen es aktiv sein will. Der neue Konzernchef Pekka Lundmark verwies darauf, dass die Welt großen Problemen begegne, etwa Umweltangelegenheiten, Ressourcenknappheit, Ungerechtigkeit und einem Stillstand der Produktivität. Technologie werde ein wichtiger Teil bei der Lösung solcher Probleme sein. "Wir positionieren Nokia als führend in einer sich verändernden Welt", erklärte er.