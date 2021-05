Neu-Ulm Strafanzeige gegen drei Schüler wegen Verstecken spielen

Fußball-Regionalliga

VfB Stuttgart II verliert beim SSV Ulm 1846

Der VfB Stuttgart II trat am Samstagnachmittag in der Fußball-Regionalliga zum Lokalduell beim SSV Ulm 1846 an. Nach guter erster Halbzeit verlor das Team von Trainer Frank Fahrenhorst im zweiten Abschnitt etwas den Faden.