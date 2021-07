Neu in Erdmannhausen Fußballschule gegründet

Kooperation mit den Vereinen

Zudem wurde nachgehakt, wie die Kooperation mit den Vereinen aussehen werde. „Wir gehen auf die Vereine zu“, sagte Helmut Roleder. Denn letztlich könnten sich auch Vereinstrainer schulen lassen und zusätzlich an der Fußballschule unterrichten. „Wir bilden selbst Trainer aus, die bei uns Jobs machen“, so Andreas Feinauer. Letztlich wolle man aber vor allem Kinder ausbilden. „Wir sind keine Trainerausbildungsstätte.“

Was Erdmannhausen zudem von der Fußballschule hat, ist die Gewerbesteuer, die das Unternehmen abwirft. Zudem sei man noch im Gespräch, so Kohler, ob nicht Kinder, die in einem Erdmannhäuser Verein kicken, eine Vergünstigung in der Fußballschule bekommen.