Neu im Kino: „Thor: Love and Thunder“ Thor hat Liebeskummer

Kitschiges Finale

Nach der Trennung besinnt er sich auf seine Stärke als Gerechtigkeitskrieger. Samt neuem Wunderhackebeil saust von einer Schlacht zur nächsten. Aber nun kommt Bösewicht Gorr (Christian Bale) ins Spiel, der den Beinamen „der Gottschlächter“ trägt. Thor steht ganz oben auf seiner To-do-Liste. Dann tauchen Thors Hammer und Jane auf – und Beziehungsaufarbeitung steht an. Auch wenn Waititi den ironischen Blick auf seine Überheldenfigur aufrechterhält, kann er nicht an die furiose Genre-Subversivität seines Vorgängerfilms anknüpfen. Das Konzept, den Kampf zwischen Gut und Böse mit göttlichen Selbstfindungsprozessen, Beziehungsarbeit und kitschigem Finale zu kreuzen, will nicht so recht aufgehen.